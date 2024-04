Maroc : Une Journée nationale du consommateur sous le signe de l’économie de l’eau

Le ministère de l’Industrie et du commerce a tenu, jeudi à Rabat en partenariat avec le ministère de l’Equipement et de l’eau et les fédérations des associations de protection du consommateur, la 11e Journée nationale du consommateur, sous le thème «l’économie de l’eau, une responsabilité de tous». Cette rencontre a permis de «mettre en avant le rôle du consommateur dans la préservation des ressources en eau et de le sensibiliser à la lutte contre toute forme de gaspillage ou d’usage irresponsable de cette matière vitale».

Cette journée s’organise par ailleurs en phase avec les orientations royales visant à «assurer une communication transparente et régulière en direction des citoyens sur les évolutions de la situation hydrique nationale et sur les mesures d’urgence mises en œuvre, tout en renforçant la sensibilisation du grand public à l’importance de l’économie de l’eau», indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

A cette occasion, le ministre Ryad Mezzour a souligné que «faire face au stress hydrique au Maroc est désormais une priorité nationale qui nécessite la mobilisation de tous», notamment par «la sécurisation de l’accès à l’eau, en accélérant la construction de barrages et des stations de dessalement d’eau de mer, en investissant dans la réutilisation des eaux usées ainsi que dans des projets d’économie d’eau pour les réseaux d’eau potable et d’irrigation et en rationalisant l’utilisation de l’eau dans l’industrie».

«Pour faire front, le consommateur marocain est appelé à jouer un rôle clé dans cet effort collectif. En prenant conscience de l’impact négatif du gaspillage de l’eau et en adoptant des pratiques responsables, il contribue de manière significative à la préservation de cette ressource précieuse pour les générations futures et à la construction d’un avenir durable pour tous», a ajouté le ministre.

Cette 11e édition a par ailleurs été l’occasion pour présenter les réalisations du ministère en matière de protection du consommateur. «Sur le plan juridique, il y a lieu de souligner la préparation en collaboration avec les différentes parties concernées d’un projet de loi modifiant et complétant la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur», souligne le communiqué.