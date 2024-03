CAN futsal 2024 : Le Maroc connaît les adversaires de son groupe

A la suite du tirage au sort effectué ce jeudi 7 mars au Complexe Mohammed VI de football et présidé par l’ancien international Noureddine Naybet, pour connaître la composition des groupes de la première phase de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de futsal 2024, la sélection du Maroc est logée au groupe A. Les adversaires des Lions de l’Atlas seront l’Angola, le Ghana et la Zambie. La composition du groupe B inclut les quatre autres équipes participantes, à savoir l’Egypte, la Libye, la Namibie et la Mauritanie.

Pour sa septième édition, cette CAN de futsal se tiendra au Maroc, du 11 au 21 avril prochain dans les salles omnisports Prince Moulay Abdellah et Ibn Yassine de Rabat. Les deux première équipes de chaque poule se qualifieront automatiquement pour les demi-finales. Cette compétition est qualificative au Mondial, prévu en Ouzbékistan du 14 septembre au 6 octobre 2024.

Lors de cette CAN 2024 de futsal également, les deux finalistes et la troisième sélection du podium se qualifieront à la Coupe du monde de leur catégorie.