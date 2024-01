CAN 2023 : Le Maroc qualifié pour les huitièmes de finale avant le match avec la Zambie

Avant même la dernière journée du groupe F dans le cadre de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023) en Côte d’Ivoire, où il devra affronter la Zambie, le Maroc est d’ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Cette équation s’explique par la prestation de la Guinée Equatoriale face au pays hôte (4-0), ainsi que le match nul de l’Egypte face au Ghana (2-2), le Cap-Vert et le Mozambique.

Pour se qualifier, les possibilités pour le Maroc en phase de groupes ont été de finir à la première ou à la deuxième place, ou de finir parmi les quatre meilleurs troisièmes des six groupes. Les quatre meilleurs sont départagés par le total de leurs points, puis leur différence de buts.

Sur les six équipes pouvant finir troisièmes, celle du Maroc compte déjà 4 points, à la suite de sa victoire sur la Tanzanie (3-0) et du match nul face à la RDC (1-1). La Côte d’Ivoire (3 points) et le Ghana (2 points) ont fait moins.

En cas de victoire face à la Zambie, mercredi, le Maroc terminera en tête. Au second tour, il affrontera le deuxième du Groupe E, qui inclut le Mali, l’Afrique du Sud, la Tunisie et la Namibie.