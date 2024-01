CAN 2023 : Romain Saïss appelle à l’unité africaine après le match Maroc - RDC

Après une fin du match tendue entre le Maroc la République démocratique du Congo (RDC), comptant pour la deuxième journée du groupe F en Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire (CAN 2023), ce dimanche, le capitaine de la sélection nationale a adressé un message d’unité à tous. La réaction de Romain Saïss fait suite à une vive altercation entre les deux équipes, après le coup de sifflet final de la rencontre, qui s’est soldée par un but partout.

Dans sa déclaration écrite sur son compte Instagram, Romain Saïss a souligné l’importance de garder le contrôle sur les émotions. L’incident s’est produit à la suite de tensions exacerbées, lorsque le sélectionneur national Walid Regragui s’est adressé au capitaine de l’équipe congolaise, Chancel Mbemba, déjà sous le coup d’un carton jaune. Les gestes apparents du joueur envers un arbitre assistant vidéo ont allumé la mèche, déclenchant une brève mêlée impliquant des coéquipiers des deux sélections.

A la suite des faits, Chancel Mbemba a été visé par des commentaires racistes sur les réseaux sociaux. C’est ainsi que dans sa déclaration, Romain Saïss a rappelé que le football restait un sport, avec son lot de tensions et d’adrénaline. «On fait tous des erreurs avec la pression et l’enjeu d’une grande compétition. Mais il ne faut pas tout mélanger et laisser place à un déferlement de haine de part et d’autre», a souligné le capitaine des Lions de l’Atlas.

«On est tous fiers de représenter l’Afrique, fiers d’être africains peu importent nos origines. Ne nous divisons pas pour des bêtises. Cela reste du foot. Restons unis pour montrer le meilleur visage dans cette CAN et la fraternité qui unit notre continent. Africa united», a-t-il ajouté.

La déclaration de Romain Saïss fait écho à une position similaire de l’entraîneur congolais Sébastien Desabre, qui a attribué l’incident à la tension liée aux enjeux élevés du match. «C’est un grand match entre deux grandes nations», a déclaré le sélectionneur de RDC, tout en évoquant par ailleurs les conditions de forte chaleur et d’humidité dans lesquelles les joueurs ont été amenés à disputer la rencontre.

En conférence de presse de l’après-match, le sélectionneur national est quant à lui réapparu plus détendu. Revenant sur l’incident, Walid Regragui a expliqué ne pas avoir apprécié que Chancel Mbemba lui ait serré la main sans le regarder. Par ailleurs, le coach a exprimé ses regret que les scènes de l’altercation aient entaché la fin de la rencontre. «J’ai beaucoup de respect pour Mbemba. C’est peut-être l’adrénaline qui l’a fait agir comme cela. Je regrette, car on n’a pas donné une belle image, ni nous, ni la RDC», a-t-il déclaré devant les journalistes.

A l’issue de cette deuxième journée du groupe F, le Maroc reste en tête avec quatre points. Il est suivi de la RDC (2), de la Zambie (1) et de la Tanzanie (0). Le prochain match des Lions de l’Atlas est prévu le 24 janvier à San Perdo, face à la Zambie.