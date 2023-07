Football : Le Club stade marocain s’allie à la Barça Academy de Rabat

Le Club stade marocain et la RCD Espagnol de Barcelona Academy Rabat «RCDE Academy Rabat» ont signé, mardi à Rabat, une convention de partenariat qui a pour objet le développement du potentiel des jeunes joueurs de football. Signée par Jamal Snoussi, président du Club Stade Marocain, et Mohammed Amine Elmekki, vice-président de l’association Cubs Elite Soccer représentant la RCDE Academy Rabat, cette convention vise à offrir aux jeunes joueurs des opportunités de progression dans le football professionnel.

En vertu de cette convention, la RCDE Academy Rabat prendra en charge les entrainements de la catégorie U15 du Club Stade Marocain. Cette catégorie sera constituée d’une fusion entre les jeunes joueurs de l’Académie et les ex-joueurs du Stade Marocain, conformément à une sélection conjointe des deux parties. Les joueurs de la catégorie U15 bénéficieront ainsi d’une formation d’élite dispensée par les entraineurs qualifiés de l’Académie, avec pour objectif de développer leurs compétences techniques, tactiques et mentales. Pour sa part, le Club Stade Marocain s’engage à fournir les informations nécessaires concernant les ex-joueurs de la catégorie U15, y compris leurs antécédents sportifs, médicaux et administratifs.

Les joueurs de la catégorie U15 issus de la fusion participeront à la Ligue nationale sous les couleurs du club Stade Marocain. Par ailleurs, le Club Stade Marocain assurera la logistique pour les déplacements de l’équipe U15 lors des matchs de la Ligue. Cela inclut la responsabilité de l’organisation du transport pour les matchs à l’extérieur. Le Club mettra également à disposition son terrain de football à 11 pour la réception des matchs officiels et amicaux de l’équipe U15. L’Académie prendra en charge, en outre, les entrainements de la catégorie féminine du Club Stade Marocain. Cette catégorie sera constituée d’une fusion entre les jeunes joueuses de la RCDE Academy Rabat et les ex-joueuses du Stade Marocain, conformément à une sélection conjointe des deux parties.

Les joueuses de la catégorie féminine bénéficieront d’une formation d’élite dispensée par les entraineurs qualifiés de l’Académie. La RCDE Academy Rabat prendra en charge également des séances de détection des talents au sein du Club Stade Marocain, tout en proposant un plan d’amélioration des compétences des jeunes joueurs. Cette convention de partenariat entrera en vigueur à partir de la date de signature par les deux parties et restera en vigueur pour une période de trois ans, à moins que les deux parties décident de la prolonger par consentement mutuel.