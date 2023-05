CAN U23 : La CAF désigne quatre arbitres du Maroc

Quatre arbitres marocains ont été désignés par la Confédération africaine de football (CAF) pour officier lors de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans (CAN U23), qui se tient au Maroc, du 24 juin au 8 juillet 2023.

Selon un communiqué de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), les quatre arbitres retenus sont Jalal Jayed (principal), Hamza Naciri et Abdessamad Abertoun (assistants) et Adil Zourak (VAR).

Par ailleurs, l’instance africaine a désigné Mohamed Kezzaz comme formateur technique et Yahya Hadka membre de la commission d’arbitrage, en charger de l’évaluation des arbitres de la compétition.

A la fois pays organisateur et participant à cette CAN U23, le Maroc figure dans le groupe A, avec le Congo, le Ghana et la Guinée. Quant au groupe B, il rassemble l’Egypte, le Mali, le Gabon et le Niger.