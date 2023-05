La Russie envisage une exemption de visa avec les pays musulmans

La Russie travaille à la suppression du régime des visas avec un certain nombre de pays musulmans, a annoncé, jeudi, l’envoyé spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l’Afrique et vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov. Selon lui, ce travail est déjà en cours.

"Globalement, notre intention est de supprimer le régime des visas. C’est très important à la fois pour le tourisme et pour les affaires", a déclaré le responsable aux journalistes, en marge de la participation russe aux travaux du 14e Forum économique international Russie-Monde islamique à Kazan.

Mikhaïl Bogdanov a également relevé qu’un processus similaire était en cours avec des pays asiatiques tels que l’Indonésie et la Malaisie. "C’est dans cette direction que nous irons, nous avons déjà beaucoup avancé", a-t-il souligné, notant que "la coopération va dans ce sens", avec les pays du Golfe aussi. "Avec nos partenaires traditionnels, la Syrie, l’Irak et l’Egypte, de nombreuses choses ont déjà été faites. Nous nous attendons à ce qu’il y en ait encore plus", a poursuivi Bogdanov.

Les travaux de Forum économique international Russie-Monde islamique (Forum de Kazan) se sont ouverts jeudi. Cet évènement de deux jours est considéré comme la principale plateforme de coopération économique entre la Fédération de Russie et les pays du monde islamique.

Selon les organisateurs, 7 210 personnes de 85 pays et 84 régions de la Fédération de Russie se sont inscrites pour participer à cette rencontre.