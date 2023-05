Sahara : Une ministre espagnole d’extrême gauche en remet une couche

En plein campagne électorale pour le scrutin du 28 mai, Ione Belarra, la secrétaire générale de Podemos et ministre des Affaires sociales, n’a pas oublié le Polisario. «Félicitations au Front Polisario pour son 50ème anniversaire. Toute ma reconnaissance à vos 50 années de résistance et à celle du peuple sahraoui contre l'occupation», a-t-elle indiqué sur Twitter. «L'Espagne a une responsabilité historique envers le peuple sahraoui et cela nous concerne tous», a-t-elle réaffirmé.

Felicidades al Frente Polisario en su 50º aniversario.



Todo mi reconocimiento a sus 50 años de resistencia y la del pueblo saharaui frente a la ocupación.



España tiene una responsabilidad histórica con el pueblo saharaui y nos concierne a todas. — Ione Belarra (@ionebelarra) May 10, 2023

Mme. Belarra avait accusé, en avril lors d’un meeting politique organisé à Saragosse, le chef du gouvernement Pedro Sanchez de «s'agenouiller devant le Royaume du Maroc» et d’«abandonner [les] frères sahraouis». Elle avait aussi déploré que la Réunion de haut niveau Maroc–Espagne, tenue le 1er et 2 février à Rabat, ait consacré le soutien de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara.

Pour rappel, la ministre du Travail, Yolanda Diaz, autre partisane du Polisario au sein de l’exécutif espagnol et qui appartient au même bloc politique, avait qualifié le Maroc «de dictature».