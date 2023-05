Maroc : Le roi Mohammed VI décrète le Nouvel an amazigh jour férié

Le roi Mohammed VI a approuvé, ce mercredi 3 mai 2023, la fériarisation du Nouvel an amazigh (Yennayer), officiellement jour national chômé, à l’image de celui du Nouvel an de l’Hégire au 1er Muharram, ainsi que de la fête du Nouvel an du calendrier grégorien.

Un communiqué du cabinet royal a indiqué, à cet effet, que le souverain a donné ses hautes instructions au Chef du gouvernement, afin de prendre les mesures nécessaires pour activer cette décision royale.

La même source ajoute que cette mesure illustre l’intérêt porté à la promotion de la langue et de la culture amazighes, en tant que composantes majeures de l’identité marocaine, riche de ses nombreux affluents reconnus par la Constitution de 2011.