Marathon des sables : Une étape solidaire pour terminer l’épreuve en apothéose

Le 37ème Marathon des sables a pris fin ce samedi 29 avril au pied des magnifiques dunes de Merzouga. C’était à l’occasion de la sixième étape, qui ne compte pas pour le classement général de l’épreuve, mais qui reste obligatoire pour tous les participants, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Ce parcours dit de solidarité est ouvert aux familles et aux partenaires et a été mis en place pour cristalliser les actions sociales et solidaires portées par l’organisation de la course depuis de nombreuses années.

Ces actions étaient limitées au départ à quelques opérations ponctuelles au profit des localités traversées par la course, notamment la distribution de pompes à eau, de panneaux solaires et de matériel didactique aux écoles. Pour les renforcer et leur donner un caractère plus pérenne et institutionnel, l’organisation a mis en place depuis une dizaine d’années l’association Solidarité Marathon des Sables (SMDS).

Grâce à cette association, plus de 200 enfants de la région d’Ouarzazate âgés de 3 à 5 ans bénéficient de cours d’éveil (dessin, musique, etc.), tandis que les 6–11 ans sont initiés à des activités sportives, l’athlétisme notamment. Afin d’encourager les enfants à être assidus au centre Sport Eveil Académie, ils y ont droit à des goûters, et des vacances au bord de la mer leur sont également offertes. Le centre construit par l’association abrite également un espace d’accueil qui offre des cours d’alphabétisation à une soixante de femmes et les aide à devenir financièrement autonomes.

«La solidarité est ainsi une valeur ancrée au Marathon des sables où, en plus de l’organisation, de nombreux coureurs participent à l’épreuve pour lever des fonds en faveur de causes sociales», conclut le communiqué.