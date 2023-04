Aïd Al Adha : Le PPS met en garde contre les répercussions de l'importation de moutons

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) s’inquiète des répercussions négatives de l’importation de bovins à la veille de l’Aïd Al Adha. Cette semaine, Rachid Hamouni, président du groupe parlementaire du PPS à la Chambre des représentants a adressé, dans ce sens, une question écrite au ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, des eaux et forêts.

Dans sa question, l’élu a demandé au ministre de dévoiler les mesures prises par le gouvernement pour assurer un approvisionnement suffisant pour l'Aïd par rapport à demande, en préparation de cette fête religieuse. Il s’est également interrogé sur la qualité du cheptel importé en termes de sécurité sanitaire, et les critères de sélection des provenances et des pays d'origine.

Le président du groupe parlementaire du PPS à la Chambre basse a également soulevé la question des garanties gouvernementales qui devraient être fournies pour que l'importation de moutons et ses incitations se répercutent positivement sur les prix des ovins et caprins pendant l'Aïd, et pas seulement sur le profits des grands importateurs, pour éviter que la crise sociale pour les Marocains ne se transforme pas en une nouvelle opportunité d'enrichissement de certains au détriment des poches des citoyennes et citoyens.

Rachid Hamouni a reconnu, dans sa question parlementaire, que la fréquence des saisons sèches a eu un impact négatif important sur le cheptel national de moutons, en termes de nombre, de type et de prix.

Les professionnels de l’élevage se préparent à importer une nouvelle cargaison de moutons la semaine prochaine, afin de répondre aux besoins du marché à l’occasion de l’Aïd Al Adha, célébré au Maroc fin juin. Une opération qui fait suite aux résultats de l’accord conjoint entre les professionnelles et le gouvernement concernant l’importation de moutons et de vaches avant cette date pour rassurer les Marocains sur l’abondance du cheptel national.