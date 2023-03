Maroc : Partenariat entre l’ONMT et le leader du tourisme TUI Group

Le directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), Adel El Fakir et le président directeur général de TUI Group, Sebastian Eebel, ont signé un accord sur cinq ans, couvrant dix saisons touristiques. Mardi 7 mars, ce partenariat historique avec le premier opérateur mondial du secteur a annoncé ainsi l’engagement de TUI à plus que doubler ses clients sur le Maroc, où près d’un demi-million sont prévus.

L’accord couvre une période allant de la saison été 2023 à l’hiver 2027-2028. Les arrivées touristiques vers le Maroc devront connaître, sur cette période, un taux de croissance de près de 220%, a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi. A ce jour, TUI compte près 210 000 clients par an sur le Maroc.

Adel El Fakir considère que «c’est un moment important pour l’ONMT et pour le tourisme marocain», surtout que «TUI est incontestablement un opérateur de premier plan dont l’incidence, en termes de volume est notable pour le secteur». Le responsable ajoute que cet accord va «permettre une montée en puissance» de la programmation du Maroc par TUI, ce qui «augure également d’engagements similaires de nombreux autres prescripteurs de voyage».

Ce partenariat permettra de doubler les arrivés touristiques surtout au départ de la France. Il va tripler les arrivés touristiques au départ de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Suisse, ainsi que celles au départ des marchés britannique et belge. Par ailleurs, il va «quadrupler les arrivés touristiques au départ du marché néerlandais», a ajouté la même source.

Leader mondial du tourisme, TUI Group se distingue par sa diversité d’activités, grâce à «des tour-opérateurs avec des marques fortes, 1 600 agences de voyages et des portails en ligne, près de 400 hôtels, des agences réceptives dans le monde entier, six compagnies aériennes avec environ 150 avions et 18 navires».

L’ONMT rappelle qu’au Maroc, le groupe «compte continuer sa dynamique avec un plan d’investissement très important à Agadir et Marrakech».