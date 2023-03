Innovation et développement technologique : L'UM6P et Attijariwafa bank scellent un partenariat

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et le groupe Attijariwafa bank ont signé, jeudi, un accord de partenariat stratégique en matière d’innovation et de développement technologique. Ce partenariat vise à renforcer la coopération dans les filières d’innovation et de développement technologique et de créer des synergies entre l’écosystème d’innovation de l’Université Mohammed VI Polytechnique et le groupe Attijariwafa bank, afin de favoriser l’émulation et l’intelligence collective et d’accompagner l’évolution de l’écosystème marocain et africain, indique-t-on dans un communiqué conjoint.

L’UM6P et Attijariwafa bank ont identifié les axes de recherche, développement, expérimentation et expertise et collaboreront sur les plusieurs thématiques, poursuit la même source. Ainsi, pour les technologies émergentes, les deux partenaires mettront en place des moyens nécessaires pour le développement de solutions basées sur les nouvelles technologies pour stimuler le développement technologique au Maroc.

Pour les startups et open innovation, le communiqué annonce la construction d’un écosystème pour favoriser l’innovation, proposer de nouveaux produits à forte valeur ajoutée, et ainsi mieux répondre aux problématiques clés de demain en développant de nouvelles solutions qui se traduiront en offres sur le marché. Le deux partenaires vont aussi «accompagnement des startups innovantes dans leur développement, à travers la société Positive Invest affiliée au groupe Attijariwafa bank» et mettre en place un «cadre permettant de favoriser l’innovation aux collaborateurs, afin d’insuffler un nouvel état d’esprit, de stimuler et de former à la démarche d’innovation, mais aussi d’instaurer une culture agile».

«À travers la signature de cet accord-cadre de coopération, l’Université Mohammed VI Polytechnique confirme son engagement continu en matière de recherche, d’innovation et d’entrepreneuriat et sa volonté de répondre aux besoins actuels et futurs des opérateurs nationaux. De son côté, le groupe Attijariwafa bank réaffirme son engagement en faveur du renforcement de l’inclusion financière comme étant une des priorités nationales et sa mobilisation en vue de promouvoir, soutenir et accompagner l’entrepreneuriat sous toutes ses formes», conclut le communiqué.