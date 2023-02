Sahara : Le président algérien appelle l'UA à «assumer ses responsabilités»

Le président algérien a abordé la question du Sahara occidental, dans une allocution lors de la deuxième journée de l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine. Abdelmadjid Tebboune a ainsi renouvelé son «soutien au droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, en organisant un référendum libre et équitable, conformément aux pactes et résolutions internationaux ratifiés par les Nations Unies et aux résolutions de légitimité internationale», dans l’allocation lue en son nom.

Il a également indiqué que «les tentatives désespérées d'entraver le processus en cours de la décolonisation et les décisions unilatérales qui violent le droit international et les principes de l'Union africaine ne peuvent en aucun cas légitimer l'occupation des terres sahraouies ou de porter atteinte au droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination». «Au milieu de ces graves développements, il est devenu nécessaire pour notre organisation d'assumer sa pleine responsabilité face à cette question et joue le rôle qui lui est assigné selon sa ferme croyance quant à la décolonisation», a ajouté Abdelmadjid Tebboune.

Après avoir abordé également les questions malienne et libyenne, le président algérien s’est dit «certain que la solution aux crises de notre continent doit reposer sur une solution pacifique, un dialogue global et une réconciliation nationale sans aucune ingérence étrangère». Il a aussi assuré que son pays «contribuera toujours et sans relâche au renforcement des efforts visant à réaliser la paix et la sécurité internationales et continuera également à soutenir les initiatives visant à résoudre les conflits et à défendre les justes causes des peuples qui luttent pour retrouver leurs droits fondamentaux et leur liberté d'autodétermination».