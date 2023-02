Ligue des Champions : Le Raja de Casablanca s'impose face au club tanzanien de Simba 0-3

Le Raja de Casablanca s'est largement imposé loin de ses bases face au club tanzanien de Simba par 3 buts à 0, samedi à Dar Es-salam, lors de la deuxième journée du groupe C de la Ligue des Champions d'Afrique de football. Les buts de la rencontre ont été l'œuvre de Hamza Khabba (30e), Sofiane Benjdida (82e) et Ismail Mokadem (86e, s.p.). Dans l'autre match de cette poule, Horoya Conakry (Guinée) et Vipers SC (Ouganda) se sont quittés sur un nul blanc.

Au terme de cette journée, le Raja est en tête de ce groupe avec 6 points obtenus en deux victoires, alors que Horoya est deuxième avec 4 unités. Vipers SC est troisième avec 1 seul point, tandis que Simba ferme la marche du groupe sans la moindre unité. Pour le compte de la troisième journée, le Raja Casablanca recevra Horoya, samedi prochain.

L'autre représentant du football marocain dans cette compétition, le Wydad Casablanca, a perdu samedi en déplacement face à la formation algérienne de la JS Kabylie (1-0).