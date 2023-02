Cyclisme sur route : Le Maroc décroche l'or et l'argent dans la course individuelle à Accra

Les cyclistes marocains Haitham El Amraoui et Mohamed Bouchfar ont décroché respectivement les médailles d'or et d'argent lors de la course sur route individuelle dans la catégorie de paracyclisme, parcourue, vendredi, sur une distance de 36,6 km, dans le cadre des Championnats d'Afrique de cyclisme sur route et de paracyclisme, qui se déroulent du 8 au 17 février, dans la capitale ghanéenne, Accra. Jeudi, Mohamed Bouchfar a gagné la médaille d'or dans la course contre-la-montre individuelle (17,8 km) alors que son compatriote Haitham El Amraoui s'est emparé de la médaille d'argent.

Avec ce double sacre, le total des médailles du Maroc lors de cette compétition continentale, la première de son genre, s'élève à quatre, dont deux en or et deux en argent. Auparavant, l'équipe nationale a remporté quatre médailles lors des courses sur route, dont une en argent décrochée par l'équipe juniors dans la course contre-la-montre (Achraf El Karimi, Saâd Ait Akbour, El Mahdi El Aarbaoui et Youssef El-Gherissi), et trois médailles de bronze remportées par Achraf Ed Doghmy (course sur route individuelle), El Mahdi El Aarbaoui (course individuelle juniors) et Raja Chaker (course contre-la-montre féminine et des moins de 23 ans).