Phosphates et dérivés : Les exportations à plus de 115 MMDH en 2022

Les ventes des phosphates et dérivés se sont chiffrées à plus de 115,48 milliards de dirhams (MMDH) en 2022, en forte hausse de 43,9% par rapport à 2021, indique l'Office des Changes. Le secteur des phosphates et dérivés se positionne ainsi en tant que meilleur secteur exportateur en 2022, devant celui de l'automobile, souligne l'Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs,

La hausse des ventes du secteur est attribuable à l'augmentation des exportations des engrais naturels et chimiques (+27,75 MMDH), due à l’effet prix en hausse de 74,4% (8.326 dirhams la tonne (DH/T) à fin 2022 contre 4.775 DH/T à fin 2021). En revanche, les quantités exportées ont enregistré une baisse de 11,8%.