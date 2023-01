Les sénateurs US de l’«Abraham Accord Caucus» reçus par Akhannouch et Bourita

Une délégation parlementaire américaine composée de 7 sénateurs, conduite par James Lankford (républicain), et Jacky Rosen (démocrate), effectue une visite au Maroc. Ses membres, qui appartiennent tous à l’«Abraham Accords Caucus», ont été reçus, ce vendredi 13 janvier, par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Le royaume est, d’ailleurs, la première étape d’une tournée qui les mènera ensuite vers les Emirats arabes unis, Bahreïn et Israël, a indiqué Mme. Rosen sur Twitter.

أجريت اليوم في الرباط، مباحثات مع وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، همت التأكيد على العلاقات الاستثنائية التي تربط المغرب بالولايات المتحدة، انسجاما مع الرؤية الملكية المتبصرة. pic.twitter.com/8qzfMKmtuR — رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) January 13, 2023

Les entretiens avec le chef de l’exécutif ont porté sur «les relations distinguées unissant le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique, fondées sur un partenariat fort, ambitieux et diversifié», indique un communiqué du département du chef de l’exécutif. «Des relations qui s’appuient sur plusieurs fondements, en premier lieu le volet politique et diplomatique à travers le dialogue stratégique entre les deux pays et la coordination de leurs positions sur de nombreuses questions internationales, surtout que les accords d’Abraham auxquels a adhéré le Maroc constituent un succès diplomatique qui inaugure une ère nouvelle de paix et de stabilité», précise la même source.

Les sénateurs reçus également par Bourita

Le chef du gouvernement a également relevé que l’accord de libre-échange entre les deux pays a permis, depuis son entrée en vigueur, de quadrupler le volume des échanges commerciaux, qui est passé de 1,5 à 5 milliards de dollars, soulignant que le royaume peut offrir un trait d’union et une plateforme pour les investissements américains dans le continent africain.

Le siège du ministère des Affaires étrangères a accueilli, ensuite, des discussions entre la délégation parlementaire américaine et Nasser Bourita. «Notre intérêt dans les jours à venir est de continuer à travailler pour la paix dans cette région, étant donné le leadership continu du Maroc en Afrique du Nord et à travers l'Afrique dans son ensemble», a déclaré le sénateur républicain de l’Oklahoma, James Lankford.

M. Nasser Bourita s’est entretenu, aujourd’hui à Rabat, avec une délégation de Sénateurs américains. pic.twitter.com/fjKKrmol1c — Maroc Diplomatie ?? (@MarocDiplomatie) January 13, 2023

De son côté, Jacky Rosen a affirmé que l’objectif de cette visite est «d’examiner les moyens susceptibles de renforcer la paix et la prospérité dans la région avec l’aide du Maroc, exprimant la volonté des Etats-Unis d’approfondir et de consolider le partenariat avec le Royaume», indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Pour rappel, des parlementaires américains avaient lancé, en janvier 2022, l’«Abraham Accords Caucus». Une instance destinée à «encourager les partenariats entre les Etats-Unis, Israël, Etats arabes et les autres pays (…), et renforcer et étendre les Accords d'Abraham en faisant la promotion des avantages de la normalisation des relations avec Israël», indiquaient alors dans un communiqué.

Le lobby ambitionne de convaincre l’administration Biden pour s’engager à «financer, par le biais de la Société internationale de financement du développement et l’Agence des Etats-Unis pour le développement international, des projets de coopération au service des Accords d’Abraham».

Outre James Lankford et Jacky Rosen, la délégation des sénateurs américains ayant eu, ce vendredi, des entretiens avec Aziz Akhannouch et Nasser Bourita est composée de Michael Bennet, Kristen Gillibrand, Dan Sullivan, Mark Kelly et Ted Budd.