Maroc : Ghali Bougja remporte le Prix du prince Moulay El Hassan de saut d'obstacles

Ghali Bougja et Con Tenor sont sacrés champions du Maroc Cadet 2022. / DR

Le cavalier Ghali Bougja, montant le cheval Con Tenor, a remporté, dimanche, le Prix du prince éritier Moulay El Hassan, comptant pour le championnat du Maroc cadets de saut d'obstacles 2022, organisé au Complexe royal des sports equestres et tbourida Dar Essalam à Rabat, sous le haut patronage du roi Mohammed VI. Ghali Bougja s'est adjugé le Prix au terme d'une épreuve tenue en deux tours et ayant connu la participation de 13 cavaliers. Il a bouclé le parcours en 37.07 et 4 points de pénalité après un barrage décisif.

La deuxième place est revenue à Alia Benbrahim, montant Safari Sonzeen, avec un chrono de 39.52 et 4 points de pénalité au terme du barrage décisif, devant Ghali Lazrak, montant Thitja de Lombut.

Au terme de cette épreuve, le président de la Fédération royale marocaine des sports équestres, Moulay Abdellah Alaoui, a procédé à la remise des prix aux trois vainqueurs du championnat du Maroc cadets de saut d'obstacles.