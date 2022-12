Des bourses d’études d’UWC à l’international pour les lycéens marocains

United World College (UWC), qui regroupe 18 lycées internationaux à travers le monde, a annoncé cette semaine des bourses pour les lycées marocains. Ainsi, 9 étudiants marocains entre 16 et 18 ans seront sélectionnés au cours d’un processus de sélection qui débutera en novembre. Les candidatures sont ouvertes pour les jeunes nationaux désireux de «devenir des acteurs du changement et passer leurs deux dernières années de lycée dans l'un des 18 UWC du monde entier», indique un communqué.

Les élèves marocains en seconde ou en première ou équivalent dans un système non francophone sont invités à postuler. Cette année, le comité UWC Maroc enverra donc 9 jeunes pour représenter et faire rayonner leur pays dans les UWC en Inde, à Hong Kong, au Costa Rica, en Arménie, en Thaïlande et en Grande Bretagne. 8 bourses complètes ou partielles pour l'entrée en 2023 sont réservées aux candidats du Maroc ayant besoin d'une aide financière, poursuit-on.

Le processus de sélection a débuté le 20 novembre et comprend un dossier de candidature suivi par des entretiens et un week-end de sélections à Casablanca. Un total de 8 bourses complètes ou partielles pour assister à UWC à partir de mai 2023 sera attribué aux candidats retenus. La date limite de dépôt des candidatures est le 8 janvier 2023.

Le communiqué rappelle que «l’écrasante majorité des étudiants qui poursuivent leurs études au sein d’un lycée UWC sont boursiers bénéficiant d’aides financières totales ou partielles». Par ailleurs, les étudiants diplômés de l’UWC sont automatiquement pris en charge par une bourse couvrant environ 50% de leurs frais de scolarité dans la plupart des prestigieuses universités américaines en supplément de toute bourse pouvant être accordée par ces universités.

Les anciens élèves marocains de UWC ont pu poursuivre leurs études à Harvard, MIT, Columbia, NYU, et SciencesPo entre autres, conclut le communiqué.