Sofyan Amrabat, «meilleur milieu de terrain» du Mondial 2022 ?

Le président française Emmanuel Macron a qualifié l’international marocain Sofyan Amrabat de «meilleur milieu de terrain» du Mondial 2022, qui se tient au Qatar. Après la demi-finale historique qui est la première de l’Histoire des Lions de l’Atlas, et qui a opposé le Maroc à la France (0-2), le chef d’Etat s’est rendu au vestiaire marocain, où il a félicité le joueur, devant ses coéquipiers. Evoluant en club au sein du PSG, Achraf Hakimi a lui aussi reçu les félicitations du président.

Sofyan Amrabat, 26 ans, évolue en club au sein de la Fiorentina, en première division du championnat italien. Lors du match Maroc-France, le joueur maroco-néerlandais a une fois de plus impressionné les supporters et les spécialistes par sa capacité surhumaine de couverture du terrain.

Après ce nouvel exploit, ses statistiques ont été remises en avant. Jusqu’en quart de finale, Amrabat a récupéré pas moins de 41 balles. «Personne ne fait mieux» et «aucun joueur africain n’a récupéré plus de balles dans une Coupe du monde, depuis 1966», a indiqué L’Equipe, qui le qualifie volontiers de «rouleau compresseur en milieu», ou encore de «la pierre angulaire de la récupération» de balle au sein de la sélection du Maroc.

Sofyan Amrabat's game by numbers vs. France:



91 touches

10 long passes

10 x possession won

8 passes into final ⅓

5 duels won

3 fouls

3 passes into opp. box

2 tackles made

2 aerial duels won

1 chance created

1 clearance

1 shot



#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WlotiI26Pd