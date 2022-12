Mondial 2022 : Sofyan Amrabat épié par plusieurs formations européennes

Alors qu’il est sous contrat avec la Fiorentina jusqu'en 2024, l’international marocain Sofyan Amrabat épié par plusieurs formations européennes, après les matchs des Lions de l’Atlas à la Coupe du Monde. Selon Foot Mercato, l'entourage du footballeur néerlando-marocain aurait «déjà rencontré l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp, désireux de renforcer son milieu de terrain pour la seconde partie de saison chargée à venir».

«Le rendez-vous entre les deux parties a d'ailleurs été positif, et ces dernières ont prévu de se revoir après la Coupe du Monde 2022», ajoute la même source, qui note que pour le moment, le joueur de 26 ans est concentré sur sa mission Mondial avec les Lions de l'Atlas.

Les Reds ne seraient pas les seuls de l'autre côté de la Manche à vouloir s'adjuger les services du Marocain aux 42 capes depuis mars 2017. Selon les sources du journal, Tottenham ainsi l'Inter Milan en Italie «suivent sa situation contractuelle avec attention, tout comme d'autres clubs de l'élite anglaise, prêts à le déloger de la Viola, qui possède une option de prolongation d'un an supplémentaire». Le premier club a d’ailleurs été proche de boucler son transfert l'été dernier, rappelle-t-on.

Du son côté, Sofyan Amrabat «apprécie la Premier League et pourrait donc bien réaliser son rêve», conclut-on, rappelant qu’«en cas de grosse prestation (une de plus) face au Portugal ce samedi (16 heures), sa valeur ne cesserait de grimper pour le plus grand bonheur de la Fiorentina».