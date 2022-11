Marrakech-Safi : La CCIS et Crédit du Maroc scellent un partenariat

La Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de Marrakech-Safi et Crédit du Maroc ont procédé récemment à la cité ocre, à la signature d’une convention de partenariat visant à permettre aux ressortissants de la chambre de bénéficier de conditions préférentielles relatives aux services et offres proposés par cette institution financière.

Paraphée par le président de la CCIS de Marrakech-Safi, Kamal Benkhaled, et le directeur des partenariats au sein de Crédit du Maroc, Ahmed Debbaghi, cette convention de partenariat s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du statut de la CCIS ainsi que les orientations de son plan stratégique visant à renforcer les partenariats aux niveaux local et régional en tant que mécanisme de mise en œuvre des visions communes de développement.

Cette convention fournit un cadre solide visant à renforcer la coopération et mettre en place un cadre de partenariat au profit des ressortissants de la chambre en vue de la facilitation des procédures d’accès aux financements et produits bancaires, dont les crédits immobiliers et les crédits de consommation et autres, qui sont proposés par Crédit du Maroc avec des offres préférentielles et répondant à leurs besoins, ainsi que l’accompagnement de l’essor des Petites entreprises et les startups.

Intervenant à la cérémonie de signature de cette convention, Kamal Benkhaled, a relevé que ce partenariat vise la création d’un climat d’investissement favorisant la croissance des entreprises et la création de nouveaux postes d’emploi et la contribution effective dans le développement économique local et régional, appelant à une forte adhésion pour la réussite de ce projet de nature à répondre aux attentes des ressortissants de la CCIS de Marrakech-Safi.

De son côté, Debbaghi s’est félicité de la signature de cette convention, visant à accompagner les besoins des adhérents de la chambre à travers la désignation d’interlocuteurs chargés du suivi de leurs dossiers et l’interaction avec leurs attentes, relevant que ce partenariat permettra aux adhérents de la chambre de bénéficier de plusieurs avantages et des services de cette institution bancaire.

Le vice-président de la CCIS de Marrakech-Safi, Abdelmoula Ballouty, a pour sa part, mis l’accent sur l’importance de la signature de cette convention entre la CCIS et Crédit du Maroc, qui permettra aux commerçants, industriels et fournisseurs de services de bénéficier des services bancaires de cette banque à des offres préférentielles et répondant à leurs attentes et aspirations et d’accompagner les petites entreprises et startups.

A rappeler que cette convention avec Crédit du Maroc est la troisième du genre signée par la CCIS de Marrakech-Safi avec des établissements bancaires, après celles conclues avec la Banque populaire et Groupe Attijariwafa bank.