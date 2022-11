Drame Nador-Melilla : L’Espagne nie avoir trainé les cadavres de migrants vers le Maroc

Le drame de Nador-Melilla continue de poursuivre le gouvernement espagnol. Ce jeudi, le ministère de l’Intérieur a complètement nié avoir trainé des cadavres de migrants de Melilla vers la frontière marocaine.

Des sources au département de Fernando Grande-Marlaska affirment, dans des déclarations à Europa Press, que dès le «premier instant», le ministère a fourni toutes les informations, y compris les vidéos, aux enquêtes ouvertes par le Parquet et le Défenseur du peuple. Et de préciser que les interventions des forces de l’ordre espagnoles étaient «proportionnées» et conforment à la «légalité».

«Personne, ni la Garde civile, ni la Gendarmerie, ni le Parquet général, ni le Défenseur du peuple, ni les autorités marocaines ne soutiennent que les décès se sont produits sur le territoire espagnol», soulignent les mêmes sources. Pour rappel, le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska avait défendu, le 21 septembre lors d'une comparution devant les députés, l'action de la police espagnole face à ce qu'il avait alors qualifiée d' «agression violente».

Ce regain d’intérêt pour le drame de Nador-Melilla fait suite à la diffusion, mardi, par la BBC d'un documentaire, accusant les autorités espagnoles d’avoir transféré les corps des victimes vers la frontière marocaine. Depuis, des formations politiques de la droite plurielle, le Parti populaire et Ciudadanos, et de l’extrême gauche et des nationalistes réclament au gouvernement de fournir des précisions sur les événements tragiques du 24 juin. Les précisions apportées par le ministère de l’Intérieur interviennent dans ce contexte.