Le Maroc à la Coupe du monde #1 : Jilali Gharib, premier arbitre marocain au Mondial  

Bien que l'équipe nationale marocaine ait participé pour la première fois à la Coupe du monde en 1970 au Mexique, l'arbitrage marocain est resté absent de la plus importante compétition internationale du ballon rond, jusqu'à la Coupe du monde aux États-Unis en 1994. Durant cette grand-messe footballistique, Jilali Gharib est devenu le premier Marocain à participer en tant qu’arbitre à un match du Mondial.

Né le 3 juin 1952 à Oujda, l’arbitre marocain a travaillé au sein de l'Office national des chemins de fer de 1974 à 1996. Il a joué au football parmi les jeunes du Mouloudia et de l’Union sportive musulmane d'Oujda. En 1978, il a intégré l’Institut national d’arbitrage où il a passé un an avant d’exercer en tant qu’arbitre dans la Ligue de l'Est de 1979 à 1983. Il passera ensuite 4 ans en tant qu’arbitre dans les ligues nationales de football.

C’est en 1987 que Jilali Gharib devient arbitre national, ce qui lui permet de décrocher sa licence internationale et de diriger des matches hors du territoire national.

Jilali Gharib (g) avec d'autres arbitres. / DR

Assistant d’arbitre pour 4 matchs du Mondial

Sept ans plus tard, le Marocain a été choisi comme premier assistant de l'arbitre mauricien, Lim Ki-chung, lors du match de la Coupe du Monde 1994 entre le Brésil et la Russie au premier tour le 20 juin, qui s'est soldé par deux buts sans retour en faveur du Brésil, avec la participation de 81 000 spectateurs. Deux jours plus tard, Jilali Gharib apparaîtra en tant que deuxième arbitre assistant de l’Italien Fabio Baldas, lors du match entre l'équipe hôte, les États-Unis et son homologue colombienne, sur le terrain du Rose Bowl Stadium de Los Angeles. Une rencontre qui se soldera par la victoire des hôtes, avec deux buts contre un. Le match a vu une affluence record atteignant 93 000 spectateurs.

Le troisième match de l'arbitre marocain a été celui qui a opposé l’Argentine à la Bulgarie au premier tour et qui s’est soldé par la victoire de l'équipe bulgare avec deux buts à 0, sur le terrain du Cotton Bowl dans l'état de Dallas, devant plus de 60 000 spectateurs.

La FIFA a également choisi Jilali Gharib comme assistant de l'arbitre émirati, Ali Boujassim, pour diriger le match des demi-finales pour déterminer la troisième place. Une rencontre où la Suède a croisé le fer avec la Bulgarie, le 16 juillet au Rose Bowl Stadium de Los Angeles. Devant 91 000 spectateurs, l’équipe suédoise avait écrasé son homologue bulgare par quatre buts à 0.

Avant la Coupe du monde, Jilali Gharib a été le premier arbitre marocain à participer aux Jeux Olympiques en 1992 à Barcelone. Il avait aussi dirigé le match final de la Coupe des clubs champions africains en 1993, entre Zamalek (Egypte) et Asante Kotoko (Ghana), puis a participé à la Coupe d'Afrique 1994 en Côte d'Ivoire, avant de partir aux Etats-Unis.

Après la Coupe du monde, l’arbitre marocain a été convoqué par la Confédération asiatique de football, afin de participer aux finales de la Coupe d'Asie de 1996 aux Émirats arabes unis, devenant le premier arbitre marocain à prendre part aux finales du continent asiatique.

Jilali Gharib avec feu Hassan II. / DR

Jilali Gharib a pris sa retraite de l'arbitrage en 1997, après avoir dirigé ou participer en tant qu’arbitre à plus de 100 matchs, dans diverses compétitions internationales. Quatre ans plus tard, Said Belqola deviendra, quant à lui, le premier arbitre arabe et africain à diriger un match de finale de la Coupe du monde. Le défunt avait dirigé la finale entre la France et le Brésil, qui s'est terminée en faveur des Français par trois buts en 1998.