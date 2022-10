Espagne : Rencontre de communication avec la diaspora marocaine à Valence

Le Consulat général du Maroc à Valence a organisé, samedi, une rencontre de communication avec la communauté marocaine résidant dans sa circonscription. Cette rencontre, qui a réuni des responsables et représentants du tissu associatif marocain œuvrant dans divers domaines (religieux, sportif, éducatif, social…), s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité et l'approche participative suivie par le consulat, afin de répondre aux attentes et aspirations de la communauté marocaine de cette ville espagnole, indique lundi un communiqué de la représentation consulaire marocaine.

Au cours de cette rencontre, le consul général Kamal Arifi a passé en revue les réformes structurelles menées par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger en vue d'élever la qualité des services consulaires au profit de la communauté marocaine, conformément aux hautes instructions du roi Mohammed VI. Il a également souligné les derniers développements de la question nationale, notamment les positions positives d'un grand nombre de grands pays tels que les États-Unis, l'Espagne et l'Allemagne, et l'ouverture d'une trentaine de consulats au Sahara marocain.

Dans ce contexte, le consul général a salué «les prises de position courageuses» de la communauté marocaine, qui ne ménage aucun effort pour défendre la cause nationale, mettant en avant le rôle important qu'elle joue au service de la question du Sahara, et faisant face fermement aux ennemis de l'intégrité territoriale, en œuvrant à éclairer les acteurs politiques, les opérateurs économiques et de la société civile étrangers sur les faits historiques et les données pertinentes sur la marocanité du Sahara.

D'autre part, ajoute le communiqué, les acteurs associatifs ont été invités à contribuer à la réussite du système de rendez-vous, qui sera adopté par le consulat général du Maroc à Valence à partir du 31 octobre, via une plateforme en ligne. A cette occasion, les participants à cette rencontre ont discuté des moyens d'améliorer les conditions de la communauté marocaine et de créer des programmes et des activités visant à préserver l'identité nationale.