Maroc : Arrestation de l’auteur de la vidéo à caractère sexuel d’une jeune femme à Tétouan

Identifié comme l’auteur d’une vidéo à caractère sexuel remontant à 2015 mais devenue virale l’année dernière, à la suite de laquelle une jeune femme a été condamnée à un mois de prison ferme, le mis en cause a été arrêté par la police à son entrée sur le territoire national. Selon des sources médiatiques, le ressortissant marocain a été interpellé dès son arrivée des Pays-Bas, son lieu de résidence, étant donné qu’il fait l’objet d’un mandat d’arrêt international en lien avec cette affaire. En effet, la jeune femme a décidé de porter plainte contre lui, après que la séquence a été publiée sur Internet sans son consentement. Le concerné reste en détention préventive, le temps de l’approfondissement de l’enquête par les autorités de Tétouan.

Le mis en cause serait soupçonné d’«infidélité conjugale et publication de scènes indécentes», «atteinte à la vie privée et diffamation», conformément aux termes du Code pénal. En juin 2021, la cour d’appel de Tétouan a confirmé le jugement de première instance rendu contre la jeune femme, en janvier de la même année.

Aujourd’hui mère célibataire de deux enfants, elle a purgé un mois de prison ferme et versé une amende de 500 dirhams, pour «atteinte publique à la pudeur».