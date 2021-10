Fès : La «Maison d’Ibn Khaldoun» n’a jamais été un domicile du penseur arabe

Depuis plusieurs jours, des images circulent sur certains médias ainsi que sur les réseaux sociaux, montrant une maison à vendre à Fès, qui aurait servi de domicile du philosophe, historien et érudit andalou Ibn Khaldoun. Or, le bâtiment n’a jamais accueilli l’homme célèbre, selon les explications du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaïd.

Invité ce dimanche sur 2M, le ministre a clarifié l’authenticité de ces informations, indiquant qu’il s’agissait de données sans fondement. «Cela fait une semaine que ce sujet est débattu sur les réseaux sociaux. Nombre de jeunes m’ont en effet transmis cette photo et nous avons demandé à la directrice régionale de la Culture d’enquêter là-dessus», a-t-il déclaré. «Un premier rapport a montré que cette bâtisse n’était pas l’ancienne demeure d’Ibn Khaldoun, puisqu’elle a été construite au XIXe siècle sous les Alaouites. Ibn Khaldoun a vécu sous les Mérinides», a précisé le ministre.

«Nous avons demandé aussi un deuxième rapport, qui a confirmé les premières conclusions ; la direction régionale va communiquer dessus pour clarifier les choses», a encore ajouté le responsable.

Bien que cette construction n’ait aucun lien avec Ibn Khaldoun de son vivant, «c’est un riad dont l’aspect historique doit être conservé», selon Mohamed Mehdi Bensaïd qui a souligné avoir demandé aux responsables compétents d’œuvrer pour la préservation de ce bâtiment.