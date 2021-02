Israël compte faire don de 1 000 à 5 000 doses de vaccins Pfizer au Maroc

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé, mercredi, dans une déclaration à la radio de l'armée israélienne, que son pays fera don de près de 100 000 doses du vaccin Pfizer contre la Covid-19 à une dizaine de pays. Selon Times Of Israel, il a estimé le nombre de pays varie entre 15 et 20 Etats, principalement ceux qui entretiennent des relations diplomatiques avec l’Etat hébreu, mais aussi certains qui n’ont pas encore de liens avec Tel Aviv.

Selon la Société de radiodiffusion publique israélienne (KAN) et Jerusalem Post, la liste comprend notamment le Maroc, le Congo, le Tchad, l'Éthiopie, le Guatemala, la Guinée, le Honduras, le Kenya, les Maldives, l'Ouganda, la République tchèque, la Hongrie. Il y a également la Mauritanie avec laquelle Israël n'a pas pour l’instant de relations diplomatiques. Chacun de ces pays recevront entre 1 000 à 5 000 doses, soit des lots «symboliques» de la part de l’Etat hébreu.

Toutefois, cette décision est tributaire d'un avis juridique du procureur général en Israël. En effet, un responsable du bureau du Premier ministre a expliqué qu’une pré-pétition a été lancée, ce qui a amené le procureur général à se tourner vers le conseiller à la sécurité nationale à l’origine de cette liste.

Le procureur général Avichai Mandelblit a, dans ce sens, demandé au conseiller à la sécurité nationale Meir Ben Shabbat de donner plus de détails sur l'initiative, craignant qu'elle fasse l’objet d’une saisine de la Haute cour de justice dans le pays.

Israël est en pointe au niveau de sa campagne de vaccination contre la Covid-19. En effet, plus de quatre millions et demi d'Israéliens, soit près de 50% de la population totale du pays, ont reçu la première dose du vaccin alors que plus de 3 millions d'Israéliens ont déjà reçu les deux doses.