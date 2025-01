Londres : Deux élèves marocaines disparues durant un programme d’échange

Deux élèves marocaines ont disparu à Londres, où elles sont en séjour depuis le 25 janvier, dans le cadre d’un programme d’échange académique. Douae, 14 ans, et Houda, 15 ans, ont été vues pour la dernière fois mardi 28 janvier vers 20h30, à la sortie de leur hôtel situé à Tavistock Place, dans le centre de la capitale britannique.

Le programme est organisé par une société indépendante. Les adolescentes devraient rentrer au Maroc le 1er février. «Nous lançons un appel à toute information sur le lieu où se trouvent Douae et Houda», a déclaré l’inspecteur en chef Sarb Kaur, cité par Sky News. «Elles ont voyagé depuis le Maroc et elles se trouvent dans une ville et dans un pays qu’elles ne connaissent pas. Plus elles restent disparues, plus nous nous inquiétons pour leur bien-être», a ajouté le responsable.

Celui fait savoir qu’une équipe d’enquêteurs «travaille sans relâche pour les localiser». «Nous coordonnons nos efforts avec l’ambassade du Maroc et la société organisatrice du séjour pour nous assurer que les familles restent informées de toute évolution de la situation», a encore affirmé Sarb Kaur.

Pour faciliter les recherches, la police a invité toute personne disposant d’informations pouvant aider à l’enquête à appeler le 101, en indiquant la référence 01/7101825/25. Si les disparues sont vues, les témoins sont appelés à joindre immédiatement le 999.