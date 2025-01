Le roi Mohammed VI adresse ses condoléances à Salmane Bin Abdelaziz Al-Saoud

Le roi Mohammed VI et son homologue saoudien Salmane Bin Abdelaziz Al-Saoud / Photo d'archive

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances au serviteur des deux Lieux saints de l’islam, Salmane Bin Abdelaziz Al-Saoud, suite au décès du prince Mohammed Ben Fahd Ben Abdelaziz Al-Saoud. Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une grande émotion et une profonde affliction la nouvelle.

En cette occasion, Mohammed VI a exprimé au roi d’Arabie saoudite et, à travers lui, à l’ensemble des membres de son illustre famille royale ainsi qu’à la famille du défunt ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, implorant le Tout-puissant de leur accorder patience et réconfort.