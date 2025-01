Tétouan : Prison ferme pour l’octogénaire pour violences sur une femme et une enfant

Le tribunal de première instance de Tétouan a condamné un homme de 80 ans à cinq mois de prison ferme pour avoir agression physique sur une femme et son enfant en bas âge, des faits d’une grande violence documentés dans une vidéo devenue virale. Il y a deux semaines, l’homme est apparu sur ces images frappant les deux victimes.

En plus de la peine de prison, le tribunal lui a infligé à l’accusé une amende de 500 dirhams. Les chefs d’accusation retenus contre lui sont «coups et blessures avec une arme contre une femme» et «coups et blessures contre un enfant».

L’arrestation a eu lieu après que la victime a déposé plainte. Selon les médias, l’altercation serait liée à un retard de paiement de loyer par la locatrice.