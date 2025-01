Taroudant : Enquête du ministère de l’Equipement et de l’Eau suite au drame sur le chantier d’un barrage

Cinq ouvriers ont perdu la vie, dimanche 26 janvier, dans l’explosion d’une bonbonne de gaz sur le chantier du barrage Mokhtar Soussi, situé dans la province de Taroudant. En réponse à ce drame, Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, a exprimé ses «sincères condoléances» aux familles des victimes et annoncé l’envoi immédiat d’une commission d’enquête sur place.

Cette commission aura pour mission d’élucider les circonstances et les causes précises de l’accident, tandis qu’une inspection générale des conditions de sécurité sera menée sur l’ensemble des chantiers de barrages en cours au Maroc. Le ministre a insisté sur l’«application stricte des lois et normes en vigueur», rappelant que les entreprises contractantes sont tenues par la législation marocaine de garantir la sécurité des travailleurs.

«La sécurité sur les chantiers est une priorité absolue», a déclaré Nizar Baraka, soulignant l’obligation pour les acteurs concernés de mettre en œuvre des plans de prévention des risques professionnels. Les contrôles annoncés visent notamment à vérifier le respect de ces mesures, souvent critiquées dans un secteur où les accidents restent récurrents.

Alors que l’enquête se poursuit, cette tragédie relance le débat sur les conditions de travail dans les grands projets d’infrastructure. Le ministère promet des conclusions transparentes et, le cas échéant, des sanctions à l’encontre des responsables.