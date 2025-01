Les premiers dinosaures auraient évolué dans le Sahara et dans l’Amazonie

Les fossiles des tout premiers dinosaures pourraient être enfouis profondément sous les dunes du Sahara et la forêt amazonienne. Une nouvelle étude révèle que ces espèces sont probablement apparues dans le supercontinent Gondwana, comprenant le désert du Sahara et s’étendant sur l’Afrique du Nord, y compris le sud du Maroc actuel.

Publiée dans la revue à comité de lecture Current Biology, le 23 janvier, cette étude change la compréhension sur l’origine et la manière dont les dinosaures ont évolué. Si ces fossiles étaient découverts, ils pourraient réécrire radicalement l’histoire des dinosaures. Actuellement, les plus anciens remontent à environ 230 millions d’années et ont été découverts plus au sud, dans des endroits comme le Brésil, l’Argentine et le Zimbabwe.

«Les dinosaures sont bien étudiés, mais nous ne savons toujours pas vraiment d’où ils viennent», explique Joel Heath, doctorant en sciences de la Terre à l’University College London (UCL) et auteur principal de l’étude. Selon lui, «les fossiles présentent de si grandes lacunes qu’on ne peut pas les prendre pour ce qu’ils sont». De plus, les hypothèses suggèrent que les dinosaures pourraient être originaires d’environnements plus chauds et plus secs qu’on ne le pense. Ces zones incluraient les régions désertiques, comme le Sahara.

«Jusqu’à présent, aucun fossile de dinosaure n’a été découvert dans les régions d’Afrique et d’Amérique du Sud qui formaient autrefois cette partie du Gondwana», explique Heath. «Cependant, cela pourrait être dû au fait que les chercheurs n’ont pas encore trouvé les bonnes roches, en raison de l’inaccessibilité et d’un manque d’efforts de recherche dans ces zones».

Etude de la généalogie évolutive des dinosaures

Pour parvenir à leurs conclusions, les chercheurs ont analysé des fossiles de dinosaures, des arbres généalogiques évolutifs et la géographie de leur époque. Ils ont considéré que les zones sans fossiles étaient dépourvues d’informations plutôt que de supposer que les fossiles n’y avaient jamais existé. L’étude a noté que les premiers dinosaures étaient beaucoup moins présents que leurs parents reptiles, tels que les pseudosuchiens (ancêtres des crocodiles, dont certains mesuraient jusqu’à 10 mètres de long) et les ptérosaures, les premiers animaux à avoir réussi à voler à propulsion. Les ptérosaures pouvaient atteindre la taille d’un avion de chasse.

Les premiers dinosaures, en revanche, seraient beaucoup plus petits que les géants associés à ce groupe, comme le Diplodocus. Ils seraient à peu près de la taille d’un poulet ou d’un chien, bipèdes et probablement omnivores, se nourrissant à la fois des plantes et de la viande.

Les dinosaures ont commencé à dominer l’existence après des éruptions volcaniques massives, il y a 201 millions d’années, après que bon nombre de leurs concurrents reptiliens ont été anéantis. La modélisation des chercheurs suggère que les dinosaures et autres reptiles sont probablement originaires du Gondwana, avant de se propager plus tard dans d’autres régions, notamment le sud du Gondwana et le supercontinent nord Laurasia, qui constituera l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord.

Cette théorie est corroborée par la découverte de fossiles de dinosaures primitifs dans le sud du Gondwana et de fossiles de leurs proches parents en Laurasie. Pour lever les incertitudes sur les relations entre les deux, les chercheurs ont testé trois arbres généalogiques évolutifs différents.

Les résultats étayent l’idée des origines du Gondwana, en particulier si les silésauridés – des cousins des dinosaures – sont reconnus comme les ancêtres des ornithischiens. Ce groupe, qui a inclus plus tard des herbivores comme le stégosaure et le tricératops, est absent des premiers fossiles. Si les silésauridés étaient leurs ancêtres, cela aiderait à expliquer cette lacune.

«Nos résultats suggèrent que les premiers dinosaures étaient peut-être bien adaptés aux environnements chauds et arides», a déclaré le professeur Philip Mannion (UCL Earth Sciences), auteur principal de l’étude. Il a noté que les sauropodes, comme Brontosaurus et Diplodocus, conservaient une préférence pour les climats chauds, se limitant aux latitudes inférieures de la Terre.

Selon lui, des preuves suggèrent que «les deux autres groupes, les théropodes et les ornithischiens, pourraient avoir développé la capacité de générer leur propre chaleur corporelle des millions d’années plus tard au cours de la période jurassique, leur permettant de prospérer dans des régions plus froides, y compris les pôles».

Les premiers dinosaures connus comprennent Eoraptor, Herrerasaurus, Coelophysis et Eodromaeus.