Omra : Le vaccin anti-méningite est disponible en pharmacie

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a annoncé, ce samedi 25 janvier, la disponibilité «en quantité suffisante» des vaccins contre la méningite dans toutes les pharmacies marocaines. Cette mesure répond à l’obligation instaurée par l’Arabie Saoudite pour tout voyageur souhaitant accomplir la Omra ou visiter les Lieux Saints de l’Islam à partir du 1ᵉʳ février 2025.

Après acquisition du vaccin en pharmacie, les pèlerins doivent se rendre dans un centre de santé agréé ou à l’Institut Pasteur pour se faire administrer la dose et obtenir un certificat international. Le ministère précise que la vaccination doit intervenir «au moins 10 jours avant le départ», sous peine de refus d’accès au territoire saoudien. Les enfants de moins d’un an et les personnes déjà vaccinées depuis moins de cinq ans sont exemptés, à condition de présenter une preuve médicale.

Cette obligation, souligne le communiqué, vise à «préserver la santé publique et assurer la sécurité des voyageurs», dans un contexte de grands rassemblements religieux. Les autorités rappellent l’importance de respecter les consignes sanitaires saoudiennes, déjà renforcées depuis la pandémie de Covid-19.

La liste des centres de vaccination habilités est accessible en ligne sur : https://www.sante.gov.ma/Pages/Certificat-International-Vaccination.aspx