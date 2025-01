NBA Africa et l’UM6P lancent une initiative inédite pour promouvoir le basketball chez les jeunes Marocains

NBA Africa et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), à travers sa filiale EVOSPORT, ont annoncé une collaboration visant à développer la pratique du basketball chez les jeunes au Maroc. Cette initiative prévoit la création de la première école de basketball NBA dans le pays ainsi que le lancement de quatre ligues Jr. NBA, constituant le plus vaste programme de développement du basketball pour la jeunesse jamais déployé par la Ligue au Maroc.

Les ligues Jr. NBA, destinées à environ 2 000 jeunes âgés de moins de 18 ans, seront implantées dans les villes de Khouribga, Gantour, Laâyoune et El Jadida. Parallèlement, plus de 200 entraîneurs bénéficieront de programmes de formation spécialisés. La mise en œuvre de ce projet sera assurée par EVOSPORT, en partenariat avec Act4Community, entité du Groupe OCP, renforçant ainsi l’écosystème sportif marocain et africain.

La cérémonie de signature de cet accord s’est tenue à Paris, au siège européen de l’UM6P, en présence de Hicham El Habti, président de l’UM6P, Mark Tatum, commissaire adjoint de la NBA, Clare Akamanzi, directrice générale de NBA Africa, et Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League (BAL).

Ce projet marque une continuité dans les initiatives menées par NBA Africa et le Groupe OCP, qui ont déjà lancé des ligues Jr. NBA dans d’autres villes marocaines. À ce jour, plus de 100 000 jeunes et entraîneurs ont bénéficié de programmes de développement de basketball dans le cadre de ces efforts conjoints.

L’Université Mohammed VI Polytechnique, acteur clé de l’écosystème du Groupe OCP, place l’innovation et le développement humain au cœur de sa mission. À travers sa filiale EVOSPORT, elle s’efforce de bâtir un écosystème sportif durable, en ligne avec la vision nationale visant à positionner le Maroc comme un hub régional et mondial du sport.

Le Groupe OCP, par le biais de son initiative Act4Community, s’inscrit également dans cette dynamique en soutenant des projets citoyens innovants, mettant le sport, la culture et l’entrepreneuriat au service du développement des communautés locales.