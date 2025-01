Italie : Un Marocain arrêté pour appartenance à Daech et projets terroristes à Naples

Un ressortissant marocain a été interpellé, ce mercredi matin dans la province de Naples, pour son appartenance à une cellule terroriste locale du groupe terroriste Daech. L’arrestation intervient dans le cadre d’une enquête approfondie coordonnée par le parquet de la ville et menée depuis l’été dernier, pour «association en vue du terrorisme, y compris terrorisme international, subversion de l’ordre démocratique», font savoir les médias italiens.

Les investigations ont permis notamment d’identifier les mouvements et les activités du mis en cause, ce qui a permis de relier les faits à l’apologie et à la diffusion électronique de matériel de Daech, y compris la formation.

Les indices ont confirmé que l’individu trentenaire tenait notamment «des propos sur des projets violents contre la communauté juive de Naples». Il a également exprimé son intention de «se procurer un couteau pour mener à bien des projets terroristes», expliquent les sources sécuritaires.