FICAM 2025 : Le cinéma d’animation en interaction avec le jeu vidéo à Meknès

Le 23e édition du Festival international de cinéma d’animation de Meknès (FICAM) se tiendra du vendredi 16 au mercredi 21 mai 2025, à l’initiative de la Fondation Aïcha en partenariat avec l’Institut français de la ville. L’événement sera l’occasion de mettre en lumière les interactions entre le cinéma d’animation et le jeu vidéo, avec un forum des métiers pour «favoriser les échanges enrichissants et le partage d’expertise».

Selon les organisateurs, «cette plateforme permettra aux participants de rencontrer des professionnels des secteurs de l’animation et des jeux vidéo, à travers des conférences dynamiques et des rencontres interactives qui stimuleront la créativité et les synergies».

Après le succès de l’édition précédente, consacrée au cinéma d’animation italien, le FICAM de cette année abordera les liens entre animation et jeux vidéo, outre «la responsabilité sociétale des entreprises dans ces domaines en pleine expansion», fait savoir un communiqué. «Ce dialogue constructif entre les différentes parties prenantes promet d’enrichir les perspectives et de tisser des liens précieux au sein de l’industrie», ajoute la même source.

Dans ce sens, les organisateurs rappellent que le FICAM de cette année «ne sera pas seulement un festival, mais un véritable point de rencontre où l’innovation et la passion s’entremêlent pour faire éclore de nouvelles idées».