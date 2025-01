Etats-Unis : Le Maroc se félicite de l’investiture du président Trump

L’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, a participé, lundi à Washington, à la cérémonie d’investiture du président Donald Trump. Dans un communiqué, le diplomate marocain s’est félicité de «l’exceptionnelle relation bilatérale», «la profondeur historique des alliances et les perspectives d’avenir prometteur» entre les deux pays.

L’ambassadeur marocain a souligné que «la collaboration avec la nouvelle administration américaine ouvre des espaces d’opportunités à fort potentiel pour non seulement consolider notre alliance historique, mais également explorer de nouvelles perspectives de coopération stratégique».

Apres la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles, le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitation, le 6 novembre. Il a souligné que «les valeurs que nous avons en partage et nos intérêts communs dans un large éventail de secteurs nous ont permis d’œuvrer constamment ensemble pour l’édification d’un avenir meilleur pour nos peuples, faisant de nos relations une force motrice au service de la paix, de la sécurité et de la prospérité au Moyen-Orient, en Afrique et au-delà».

Le souverain a notamment rappelé que «durant le précédent mandat de M. Trump, les relations bilatérales ont atteint un niveau sans précédent lorsque les États-Unis d’Amérique ont reconnu la pleine et entière souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son Sahara».