L’Espagne alloue 2,6 millions d’euros à la réhabilitation de l’hôpital espagnol de Tanger

Le gouvernement de Pedro Sánchez a alloué 2,6 millions d’euros à la réhabilitation de l’hôpital espagnol de Tanger, géré en collaboration avec les autorités marocaines. Le projet de ce centre a été commandé en 1939 par le haut-commissaire espagnol de l’époque, Juan Luis Beigbeder.

Lors de la réunion du Conseil des ministres tenue mardi dernier, le ministère espagnol des Affaires étrangères s’est donné pour but de réaliser en urgence «les travaux et services nécessaires à l’intervention structurelle» à l’hôpital, pour un coût de 2 689 588 euros (TVA comprise).

Selon le gouvernement de Madrid, l’activité du bâtiment a été reconvertie, en raison de la diminution progressive de la population espagnole dans la région. Actuellement, le lieu sert de maison de retraite pour les citoyens espagnols et d’un centre de santé de jour.

Par ailleurs, le ministère espagnol des Affaires étrangères a décrit un «très mauvais état d’entretien, en plus du risque sismique», ce qui le rend le bâtiment «dangereux» et menaçant pour la sécurité. Le 18 novembre 2024, il a été convenu de déclarer l’urgence pour accélérer les procédures de travaux pour la «démolition de l’aile sud et l’inclusion de mesures de sécurité», ainsi que la gestion technique, conformément aux dispositions de la loi sur les marchés publics.

Le 9 décembre 2024, après avoir reçu un rapport positif du Barreau de l’Etat, le contrat de travail a été signé avec GTS Electronica SL, avec une période d’exécution de 18 mois, selon le ministère espagnol des Affaires étrangères.

Dans le cadre de la coopération en cours entre l’Espagne et le Maroc, des concerts caritatifs ont été organisés à l’hôpital espagnol de Tanger, dans le cadre du Festival international de chorale. En mars dernier, quelques mois après sa nomination, l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Enrique Ojeda, a visité ces installations.

L’hôpital espagnol de Tanger a été conçu par l’ingénieur civil José Ochoa en 1939. Les études ont commencé la même année pour se terminer en 1940, lorsque Tanger était une ville internationale. Sous occupation espagnole, le haut-commissaire Carlos Asensio a décidé de construire l’hôpital sur la base du projet élaboré par Ochoa. Les travaux ont été achevés en 1950.

En 1954, le roi Juan Carlos Ier y a subi une intervention chirurgicale. Après l’indépendance du Maroc, l’hôpital a été transformé en maison de retraite en 1996, mais la collaboration avec l’Espagne pour son utilisation se poursuit à ce jour.