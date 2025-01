Disparition de quatre camionneurs marocains au Sahel

L’ambassade du Maroc au Burkina Faso annonce avoir reçu, le samedi 18 janvier, une notification concernant la disparition de quatre chauffeurs marocains, qui se trouvaient à bord de trois camions, sur la route entre la ville de «Dore» dans le nord-est du Burkina Faso et «Téra» située à l’ouest du Niger.

La représentation diplomatique affirme que les chauffeurs de transport international contactent généralement les autorités locales pour s'enquérir de la situation sécuritaire avant de prendre la route, particulièrement sur la ligne qui traverse la ville de Setenga, qui a été le théâtre d'une attaque meurtrière le 11 janvier 2025.

L'escalade des menaces terroristes du groupe de l'«État islamique au Grand Sahara», qui sévit entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a mené à l'organisation de convois de camions sous la garde de l'armée burkinabè afin de les protéger.

Parallèlement aux recherches en cours pour localiser les chauffeurs disparus, l'ambassade exhorte les propriétaires de camions de transport international à respecter les protocoles de sécurité établis, notamment à la lumière de la situation sécuritaire dangereuse qui nécessite des déplacements dans des convois protégés.

La région a déjà été le théâtre de plusieurs attaques terroristes, ayant causé des déplacements de milliers de personnes du nord-est du Burkina Faso en juin 2024. D’autres attaques terroristes ont visé des convois de marchandises dans l’ouest du Niger, dont une en décembre 2024 avec un bilan de 21 civils tués.

La cellule de crise du Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et les ambassades du Royaume du Maroc au Burkina-Faso et au Niger, travaillent, en étroite coordination avec les autorités des deux pays pour retrouver les quatre camionneurs.