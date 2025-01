Caroline du Nord : Arrestation pour tentative de voyage au Maroc et rallier Daech

Un ressortissant américan à Durham, en Caroline du Nord (Etats-Unis), a été arrêté pour soutien à Daech, lors de sa tentative de voyager au Maroc et de rejoindre le groupe terroriste. Agé de 29 ans, Alexander Justin White, connu sur Internet sous le nom de Sulaiman Al-Amriki, est désormais poursuivi par les autorités fédérales, après avoir commencé à afficher ses opinions extrémistes sur Facebook entre mai et octobre de l’année dernière.

Deux jours après que le dossier d’un tribunal fédéral a été dévoilé dans cette affaire, le bureau du procureur américain et le FBI ont tenu hier une conférence de presse à Raleigh. L’individu a été arrêté alors qu’il tentait d’embarquer dans un avion à destination du Maroc, après avoir réservé des vols de l’aéroport international de Raleigh-Durham à destination de Paris et de Rabat, le 4 décembre, avec un retour prévu le 18 du même mois.

Les documents montrent également que l’homme a ouvertement discuté de son projet de voyager à l’étranger et de rejoindre Daech avec plusieurs personnes sur Facebook. Entre juin et août 2024, il aurait communiqué avec un utilisateur qui s’est dit marocain et qui proposé de l’aide auprès du groupe.

Les agents du FBI ont arrêté l’homme après que ce dernier a franchi l’accès à l’embarquement. Les autorités américaines ont déclaré que leurs homologues marocains avaient fourni «des informations et une assistance» au cours de l’enquête. L’homme a été accusé d’avoir conspiré pour un soutien matériel et des ressources à Daech.