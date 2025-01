Taourirt : Arrestation d’un partisan du groupe terroriste Daech (BCIJ)

Les éléments de la police judiciaire de Taourirt ont interpellé, mercredi, sur la base de renseignements fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un individu imprégné de l’idéologie extrémiste du groupe terroriste Daech, exerçant en tant qu’enseignant au douar Sidi Chafi relevant de la province de Taourirt.

Cette opération intervient dans le cadre des efforts visant à neutraliser les risques des menaces terroristes et à prévenir les projets extrémistes qui guettent la sécurité et la stabilité du Maroc, indique un communiqué du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ).

Les perquisitions menées au domicile du suspect ont permis la saisie de matières chimiques suspectes susceptibles d’être utilisées dans la fabrication d’engins explosifs artisanaux, dont des flacons contenant de l’acide chlorhydrique, du peroxyde d’hydrogène et du sulfate de zinc, soumis à l’expertise scientifique, ainsi que des armes blanches de différentes tailles, des téléphones portables et des supports électroniques.

Les données préliminaires de l’enquête révèlent que le suspect a collecté plusieurs informations dans le but de prendre connaissance des matières et substances utilisées dans la fabrication d’explosifs et de s’initier au procédé de leur usage dans le cadre de son projet terroriste, l’objectif étant de porter gravement atteinte à la sécurité des personnes et à l’ordre public.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour approfondir l’enquête, afin d’identifier l’ensemble des cibles terroristes visées, ainsi que ses liens avec d’éventuels complices.