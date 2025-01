Risque de dopage : L’Unité d’intégrité d’athlétisme améliore le classement du Maroc

Le Maroc a amélioré son classement en termes de risque de dopage, auprès de l’Unité d’intégrité d’athlétisme, en passant de la catégorie A, celle des pays à plus haut risque de dopage, à la catégorie B, a annoncé mercredi l’Agence marocaine antidopage (AMAD).

«L’Unité d’intégrité d’athlétisme (AIU) a annoncé en ce début de l’année 2025 le reclassement du Maroc de la catégorie A (catégorie où les pays sont à plus haut risque de dopage) à la catégorie B. Pour rappel, l’athlétisme marocain a rejoint la catégorie A depuis le 5 mars 2020», a précisé l’AMAD dans un communiqué. Ce reclassement de l’athlétisme marocain vient couronner les efforts de l’Agence marocaine antidopage (AMAD)», souligne la source.

Depuis sa création, cette instance «a mis en place un programme national antidopage pour le sport marocain et plus spécifiquement pour la Fédération royale marocaine d’athlétisme, conformément à l’article 15.2.3 des règles antidopage de World Athletics et en respect de la législation marocaine 97-12 relative à la lutte antidopage dans le sport», précise-t-on de même source.

L’AMAD explique que les pays classés en catégorie A sont soumis à des exigences très contraignantes concernant aussi bien le nombre de tests à effectuer avant la participation aux manifestations internationales que les programmes d’éducation.

«Dans cette optique, lors des 18èmes championnats du monde d’athlétisme Eugène 2022, 19èmes championnats du monde d’athlétisme Budapest 2023, et Jeux olympiques Paris 2024, une moyenne respective de 4,93; 5,4 et 8 tests par athlète a été réalisée, classant ainsi le Maroc en 4ème position à l’échelle mondiale» fait-on savoir.