Renseignement : Le Maroc et l’Espagne examinent les menaces terroristes

Le commissaire général d’information espagnol, Javier Antonio Susín Bercero, effectue une visite au Maroc. Ce mercredi à Rabat, il a eu des entretiens avec le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) et de la Surveillance du Territoire (DGST), Abdellatif Hammouchi.

«Cette visite revêt une importance capitale étant donné que le commissaire général d’information espagnol, nouvellement nommé (depuis le 18 novembre 2024, ndlr), a choisi le Maroc pour sa première visite à l’étranger dans l’objectif de promouvoir les relations de coopération bilatérale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent», indique la DGST dans un communiqué.

Les entretiens ont porté «sur l’évaluation des risques et des menaces terroristes dans les différents foyers de tension à travers le monde, notamment dans la région du Sahel et du Sahara, ainsi que sur la valorisation et le renforcement des opérations menées conjointement pour la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent», ajoute la même source.

Hammouchi et Bercero ont également examiné «le rôle que peuvent remplir les services de la DGST dans le cadre des efforts conjoints à l’occasion de la Coupe du Monde 2030, organisée conjointement par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, en particulier l’aspect relatif au renseignement pénal, à la proactivité et à la neutralisation de tous les dangers à la sécurité publique».

Le responsable espagnol a, en outre, exprimé le souhait de son pays de continuer à tirer profit du soutien de la DGST pour faire face au terrorisme, particulièrement dans un contexte mondial marqué par des défis sécuritaires grandissants et complexes. Il a en outre insisté sur l’importance de renforcer les opérations conjointes et les arrestations simultanées, menées par les services de sécurité des deux pays dans les milieux radicalisés, aussi bien au Maroc qu’en Espagne.