Incendies en Californie : L'ambassade du Maroc exhorte les MRE à suivre les mesures de sécurité

L'ambassade du Maroc aux États-Unis a exhorté la communauté marocaine résidant en Californie, en particulier ceux proches des zones touchées par les incendies à Los Angeles, à respecter les directives et instructions émises par les autorités locales pour leur sécurité et celle de leurs familles.

Le message de l'ambassade du Maroc a été diffusé le dimanche 12 janvier, sur X et comprenait un certain nombre de recommandations. «Notre solidarité va à tous ceux touchés par les incendies tragiques à Los Angeles. Les citoyens marocains résidant dans les zones touchées sont exhortés à respecter les consignes de sécurité», a écrit la mission sur X.

Our solidarity goes out to all those affected by the tragic wildfires in Los Angeles.?? citizens residing in affected areas are urged to abide by safety guidelines. Please address any urgent inquiries to the number or email below:

? 202 499 1050

[email protected] pic.twitter.com/5XLEEO7XzK