Los Angeles : Saïd Taghmaoui témoigne du cauchemar des incendies

L’acteur franco-marocain Saïd Taghmaoui a publié de récentes vidéos sur ses réseaux sociaux, pour montrer l’ampleur des incendies à Los Angeles, où il a perdu sa maison.

«On est encore un petit peu traumatisé. Un peu beaucoup ! Sans mettre de l’huile sur le feu, et sans faire de jeux de mots sordides, on a vécu l’enfer. J’ai essayé de rester le plus possible pour sauver ce que je pouvais. Mais tout mon quartier est parti en fumée, ma maison aussi. J’ai réussi à sauver quelques petites choses, dont une voiture et deux, trois trucs. Mais j’ai réussi surtout à sauver ma vie», a-t-il dit.

En Californie, Saïd Taghmaoui décrit «l’apocalypse». Selon lui, la situation «est de plus en plus critique, quasiment incontrôlable, avec une corrélation parfaite entre les vents surpuissants et les flammes de l’enfer». «Les vents sont si puissants qu’ils propagent le feu à travers les braises, dans toutes les directions allumant d’autres feux et propageant d’énormes quantités de fumées toxiques irrespirables un peu partout, comme une tornade de l’enfer, empêchant tout avion de décoller et rendant toute aide impossible…», a ajouté l’acteur.

Dans une autre publication, Saïd Taghmaoui a mis en ligne des images des habitations en ruine et des voitures calcinées. «Les dégâts sont considérables, je n’aurais jamais cru voir ça de mon vivant et personne ne peut rien y faire», a-t-il dit.

Depuis le 7 janvier 2025 avec le début des incendies à Los Angeles, au moins 10 personnes sont décédées. Selon le dernier bilan provisoire, plus de 13 750 hectares sont partis en fumée et plus de 180 000 habitants ont été évacués.