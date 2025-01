Abercrombie & Kent dévoile un nouvel itinéraire de voyage de luxe au Maroc pour 2025

En 2025, le Maroc reste un choix de premier ordre pour les touristes qui souhaitent découvrir sa riche culture, apprécier son soleil et vivre des expériences inédites, le tout dans un cadre luxuriant. L’agence internationale de voyages de luxe et d’aventure Abercrombie & Kent propose ainsi un nouveau programme pour la destination.

Le voyage de dix jours, intitulé Tanger & The Blue City, débute à Tanger et se termine à Marrakech. Dans la cité ocre, les clients profiteront d’un programme incluant un cours de cuisine de tajine, une journée d’excursion en randonnée dans les montagnes de l’Atlas, une balade à dos de chameau dans le désert et une visite de la place emblématique de la ville, Jemaa el-Fna.

Avant d’arriver à Marrakech, le voyage passera par Tanger, où une visite de la Kasbah est prévue, avant de continuer vers Fès puis Casablanca, où les voyageurs pourront séjourner au Royal Mansour, entièrement refait. Ils pourront aussi visiter la mosquée Hassan II.

Le voyage fera également escale à Rabat et dans d’autres villes. L’escapade comprend immersion au cœur de «l’architecture fascinante des bâtiments bleus de Chefchaouen», ainsi que les ruines romaines et des vignobles ensoleillés de Volubilis et de Meknès, écrit la société de luxe sur son site.

Pour mémoire, l’agence de voyages a ouvert ses portes au Maroc en 2007, où elle propose plusieurs itinéraires, dont quelques-uns en jet privé.