Maroc : Les étrangers de parents marocains éligibles au régime des études à l’étranger

L’Office des changes a diffusé une circulaire (1/2025), jeudi 2 janvier 2025, pour assouplir et simplifier le régime des voyages pour études à l’étranger. En plus des concitoyens résidents et des Marocains résidant à l’étranger, le cercle des personnes éligibles s’élargit désormais aux étrangers nés de parents marocains, sans passeport marocain. Aussi, les étudiants peuvent ouvrir un compte à l’étranger pour gérer leurs dépenses.

L’Office conditionne en revanche cette possibilité par la fermeture du compte à la fin du séjour académique, ainsi que le rapatriement des fonds au Maroc, dans un délai de 60 jours. Par ailleurs, les transferts par virement ou par chèque en devises peuvent atteindre l’équivalent de 12 mois de frais de séjour par anticipation, avec une exigence de prépaiement des établissements éducatifs au pays d’accueil.

Concernant les dépenses autorisées, il s’agit des frais de scolarité, de séjour, le loyer, ainsi que les charges annexes. Les frais mensuels sont fixés à 12 000 dirhams mais dans certains cas, cette somme peut être dépassée sur présentation de justificatifs.

Enfin, l’Office des changes rappelle que la gestion des frais doit être domiciliée auprès d’une banque, unique responsable de l’exécution des paiements. Celle-ci exige, à chaque rentrée, un document attestant de l’inscription ou de la préinscription de l’année en cours.