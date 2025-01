Affaire «Escobar du Sahara» : Abdellatif Ouahbi poursuit le journaliste Hicham Elamrani

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a déposé une plainte contre le journaliste Hicham Elamrani, directeur de publication du site Achkayen. Ce jeudi, le concerné a publié la convocation qu’il a reçue du procureur du roi près le tribunal de première instance de Rabat, pour une séance prévue le 21 janvier 2025. Cette audience portera sur l’examen d’accusations pour faits de «diffamation» et de «publication de fausses allégations».

Achkayen a fait savoir que cette information judiciaire faisait suite à la publication d’«un article analytique, il y a des mois», à propos d’une autre plainte que le même ministre a déposée contre le média, concernant un écrit sur l’affaire de trafic international de drogue «Escobar du Sahara».

Dans le cadre de ce dossier, Said Naciri et Abdenbi Bioui sont poursuivis en état d’arrestation. Depuis les révélations, les deux élus locaux du Parti authenticité et modernité (PAM), dont Abdellatif Ouahbi est le secrétaire général, ont vu leur adhésion et leurs fonctions gelées.